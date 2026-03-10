Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Рецепт салата с морепродуктами и рисом по-хорватски

Рецепт салата с морепродуктами и рисом по-хорватски Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Слоеные салаты — не обязательно тяжелая классика с майонезом. Средиземноморская кухня предлагает удивительно легкий и свежий вариант, который готовят в прибрежных хорватских городках. Там его называют салатом рыбака, ведь все ингредиенты добыты из моря, а слои символизируют морские волны и белый песок. Главный секрет этого блюда — в его заправке, которая одновременно служит и прослойкой, и маринадом.

Для начала подготовьте морепродукты. Возьмите 4 крупные мидии в створках, очищенные от усиков, и отварите их с чесноком и петрушкой буквально пять минут, пока раковины не раскроются. Мясо мидий достаньте и отложите остывать, а бульон процедите — он пригодится для соуса. Если найдете 200 г свежих кальмаров, нарежьте их кольцами и быстро обжарьте на раскаленной сковороде-гриль по минуте с каждой стороны. Кальмар не должен стать резиновым, только схватиться румяной корочкой, оставшись нежным внутри.

Одновременно отварите 150 г очищенных креветок и 100 г крупных гребешков, если они есть. Основой салата станет рис, но не простой, а приготовленный на пару с добавлением шафрана, который окрасит зерна в солнечно-желтый цвет. 150 г отварного риса нужно остудить до комнатной температуры, чтобы он не превратил салат в кашу. Для томатного слоя возьмите 2 крупных спелых помидора, ошпарьте кипятком, снимите кожицу, удалите семена и нарежьте мякоть мелким кубиком.

На дно прозрачного салатника выкладываем шафранный рис, слегка солим и сбрызгиваем оливковым маслом. Следом идет слой томатов, на помидоры укладываем мидии и колечки кальмаров, а на них — креветки. Завершаем все это слоем тонко нарезанного одного авокадо, которое присыпаем морской солью. Каждый слой, кроме томатного, мы слегка поливаем заправкой: смесь оливкового масла (5 ст. л.), лимонного сока из половины лимона, 100 мл того самого бульона от мидий и измельченного зубчика чеснока. Верх салата украшаем целыми креветками и листочками руколы. Салат не нужно перемешивать, его едят, захватывая ложкой все слои сразу.

  • Совет: морепродукты нельзя переваривать — мидии готовы, как только раскрылись раковины, а кальмары достаточно обжаривать по 40–60 секунд с каждой стороны. Заправку добавляйте непосредственно перед подачей и не перемешивайте салат, чтобы рис не впитал лишнюю влагу и слои сохранили форму.

  • Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 128 ккал, белки — 7,5 г, жиры — 7,0 г, углеводы — 8,9 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить идеальный стейк из печени.

Оксана Головина
О. Головина
