Перешла на легкие ужины, кальмар в медовом соусе — любимый рецепт: нежнейший, а не резиновый

Перешла на легкие ужины, теперь кальмар в медовом соусе- любимый рецепт. Получается нежнейший, а не резиновый благодаря маринаду и быстрому запеканию.

Для приготовления понадобится: 3-4 тушки свежемороженых кальмаров, для маринада — 2 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. прованских трав, щепотка черного перца.

Рецепт: кальмары разморозьте, очистите от пленок и внутренностей, тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. В миске смешайте все ингредиенты для маринада до однородности. Полностью погрузите тушки кальмаров в маринад и уберите в холодильник на 1 час для пропитки. Разогрейте духовку до 220°C. Противень застелите фольгой или пергаментом. Выложите кальмаров, полейте их остатками маринада. Запекайте в верхней части духовки ровно 8-10 минут (не дольше, иначе мясо станет жестким). Подавайте кальмаров горячими, полив соусом, образовавшимся при запекании.

