19 февраля 2026 в 05:43

Салат «Кальмаровый дар»: легкий, белковый, идеальный для ужина или полезного перекуса. Следим за фигурой вкусно!

Рис в этом салате играет роль идеальной основы. Он впитывает в себя сок от огурца и аромат заправки, становясь вкусным и сочным. Важно его хорошо промыть и охладить после варки, чтобы зерна остались рассыпчатыми и не склеились в комок, испортив легкую текстуру.

1 стакан риса отвариваю в подсоленной воде до готовности согласно инструкции. Промываю холодной водой и полностью остужаю. 400 г очищенных кальмаров (тушки) опускаю в кипящую подсоленную воду на 1,5–2 минуты, не больше. Сразу вынимаю и обдаю холодной водой. Нарезаю охлажденные кальмары тонкими кольцами или соломкой. 300 г свежего огурца нарезаю тонкой соломкой или небольшими кубиками. Если кожица грубая, можно очистить. Пучок зеленого лука мелко шинкую. В большой салатнице смешиваю остывший рис, кальмары, огурец и зеленый лук. Добавляю любимые пряные травы (сушеный укроп, петрушка). Заправляю 3–4 ст. л. горчичного или оливкового масла, соль по вкусу. Аккуратно перемешиваю. Даю салату немного постоять (10–15 минут) перед подачей, чтобы вкусы соединились.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

