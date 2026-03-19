Нежнее пирожков, сочнее мяса: печень в кляре разлетается со стола за секунду

Многие хозяйки обходят печень стороной, считая её капризным продуктом. То она получается жесткой, как подошва, то горчит, то сохнет. Знакомая ситуация? Сегодня мы раз и навсегда решим эту проблему и приготовим печень так, что она улетит со сковороды быстрее любых пирожков. Секрет прост: сначала печень нужно замариновать, а затем обжарить в хрустящем, воздушном кляре на минеральной воде.

Для этого полкило любой печени (говяжьей, свиной или куриной) нарезаем кусочками, солим, перчим, добавляем пару ложек растительного масла и оставляем на 15–20 минут. Пока печень маринуется, готовим кляр: взбиваем одно яйцо с солью и перцем, добавляем 3 столовые ложки муки и около 80 миллилитров сильногазированной минеральной воды (она делает кляр особенно нежным). Размешиваем до однородности.

Замаринованные кусочки печени сначала обваливаем в муке, затем окунаем в кляр и выкладываем на разогретую сковороду с маслом. Жарим на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны, вторую сторону — под крышкой. Главное — не передержать: как только корочка стала румяной, а кусочек пружинит при надавливании, можно снимать.

Если сомневаетесь, надрежьте самый толстый кусок — прозрачный сок без крови сигнализирует о готовности. Такая печень в хрустящей «рубашке» тает во рту и неизменно просит добавки.

