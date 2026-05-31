Заливаю яблоки молоком — и в духовку, через 35 минут пышная шарлотка готова: мягче и ароматнее классики

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит яблочную выпечку, но не хочет возиться с бисквитным тестом. Никакой возни — просто залил яблоки молоком, добавил яйца и муку и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышная, влажная шарлотка с хрустящей золотистой корочкой и сочными кусочками яблока. Молоко делает тесто нежным и воздушным, а яйца придают пышность. Идеальна к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан молока, 1,5 стакана муки, 3–4 яблока, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина.

Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Влейте молоко, добавьте ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Яблоки нарежьте дольками. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выложите яблоки, слегка утопив. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту шарлотку на молоке. Удивило то, что тесто получилось очень нежным и влажным, а яблоки равномерно распределились. Пирог пропекся идеально, корочка осталась хрустящей. Кстати, вместо молока можно взять сливки — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой яблочной выпечки!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
