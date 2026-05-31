Творог, манка и яйцо — через 15 минут в духовке «Нежные лапушки»: пышные, румяные, как из детства

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежную творожную выпечку без возни с тестом. Никакой возни — просто смешал творог, манку и яйцо, выложил в формочки и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные «лапушки» с нежной, пористой текстурой, которые буквально тают во рту. Манка делает их мягкими и воздушными, творог дарит сливочную нежность. Они не похожи на обычные сырники — они легче, пышнее и готовятся в разы быстрее. Идеальны к чаю, кофе или как полезный перекус.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 100 г манной крупы, 50 г сахара, щепотка соли, ванилин по вкусу.

В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль и ванилин. Всыпьте манку, перемешайте. Оставьте на 10–15 минут для набухания. Силиконовые формочки смажьте маслом. Выложите тесто, заполняя на 2/3. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти «Нежные лапушки». Удивило то, что без муки они получились очень пышными и нежными. Манка придала им воздушную текстуру. Даже дети, которые не любят творог, ели с удовольствием. Кстати, вместо сахара можно взять мед — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для полезного завтрака!

