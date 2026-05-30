Творог не смешиваю с мукой, а взбиваю с манкой — через 40 минут подаю суфле «Нежность»: нежнее и вкуснее чизкейка

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит легкие творожные десерты без муки. Никакой возни — просто взбил творог с манкой и яйцами, выложил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, воздушное суфле с бархатистой текстурой, которое буквально тает во рту. Манка делает его пышным, а творог — сливочным и полезным. Оно намного нежнее чизкейка и готовится проще. Идеально к чаю, кофе или как легкий десерт.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 100 г манной крупы, 100 г сахара, щепотка соли, ванилин по вкусу.

Творог пробейте блендером до однородной массы. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с солью в пышную пену. Желтки разотрите с сахаром и ванилином, добавьте творог и манку, перемешайте. Аккуратно вмешайте белки. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте при 170 °C 35–40 минут. Дайте остыть в форме, затем переложите на блюдо.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это творожное суфле. Удивило то, что без муки оно получилось очень нежным и воздушным, совсем не похожим на обычную запеканку. Даже дети, которые не любят творог, ели с удовольствием. Кстати, вместо сахара можно взять мед — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для полезного десерта!

Проверено редакцией
