Смешиваю творог, яйцо и муку — пеку творожные «ушки»: мягкие, слоистые, вкуснее рогаликов

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежную творожную выпечку. Никакой возни — просто замесил тесто, раскатал, вырезал кружочки, свернул ушками и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, слоистые «ушки» с хрустящей сахарной корочкой и нежнейшей, рассыпчатой текстурой внутри, которая буквально тает во рту. Творог делает их мягкими и воздушными. Идеальны к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 200 г муки, 50 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Творог разомните вилкой, добавьте размягченное масло, яйцо, сахар и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт 3-4 мм, вырежьте кружочки. Каждый кружок окуните одной стороной в сахар, сложите пополам, затем еще раз пополам — получится «ушко». Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти творожные «ушки». Удивило то, что тесто получилось очень мягким и не липло к рукам. Печенье вышло слоистым, хрустящим по краям и рассыпчатым внутри. Даже на следующий день оно осталось таким же вкусным. Кстати, вместо обычного сахара можно взять коричневый — карамельный вкус будет еще насыщеннее. Рецепт настоящая находка для чаепития!

Проверено редакцией
