В Париж за круассанами не еду: к чаю подаю французские слойки-кронаты: вкуснее и нежнее пончиков

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящую слоеную выпечку, но не хочет возиться с тестом часами. Никакой возни — просто нарезал тесто полосками, скрутил в «барашки» и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые хрустящие слойки-кронаты с нежнейшей слоистой мякотью внутри, которая буквально тает во рту. Они намного мягче пончиков и вкуснее круассанов, при этом готовятся за считаные минуты. Идеальны к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 100 г сахарной пудры, 50 г сливочного масла, 1 яйцо.

Тесто разморозьте, слегка раскатайте. Нарежьте полосками шириной 2-3 см, каждую полоску скрутите в спираль или «барашек». Выложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 10–12 минут до золотистого цвета. Горячие слойки смажьте сливочным маслом и щедро посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти слойки-кронаты. Удивило то, что из простого слоеного теста получилась выпечка, похожая на дорогие французские десерты. Слойки получились хрустящими, слоистыми и очень нежными. Даже без начинки они оказались восхитительными. Рецепт — настоящая находка для быстрого чаепития!