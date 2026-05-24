Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 11:00

Пачка теста и горсть сыра — через 20 минут подаю слойки-лотосы: и к завтраку хороши, и на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит красивую и вкусную выпечку, но не хочет возиться с тестом. Никакой возни — просто вырезал кружочки, выложил начинку, защипнул и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые слойки в форме цветов с золотистой корочкой и сочной начинкой из ветчины и расплавленного сыра. Они намного вкуснее обычных бутербродов и готовятся быстрее пирожков. Идеальны к чаю, кофе или как перекус на работе.

Для приготовления вам понадобится: 400 г готового слоеного теста, 100 г сыра, 100 г ветчины, 1 яйцо.

Тесто разморозьте. Выдавите или вырежьте 12 кружочков. Ветчину нарежьте на 12 тонких кусочков, сыр натрите. На 6 кружочков выложите ветчину и сыр, накройте оставшимися кружочками. Сделайте надрезы по краю и разверните «лепестки» цветка. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти слойки-цветы. Слойки получились красивыми и хрустящими, как из пекарни. Даже дети, которые не любят ветчину, съели с удовольствием. Кстати, вместо ветчины можно взять бекон или колбасу — вкус станет пикантнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Тайна идеального азу: 3 секрета самого сочного мяса по-татарски
Семья и жизнь
Тайна идеального азу: 3 секрета самого сочного мяса по-татарски
Угостил коллег этими сочными слойками — с работы не отпускали, пока не раскрыл свой рецепт
Общество
Угостил коллег этими сочными слойками — с работы не отпускали, пока не раскрыл свой рецепт
Вместо сладких булок готовлю сырно-чесночные смаженки из слоеного теста: выпекаются за 15 минут
Общество
Вместо сладких булок готовлю сырно-чесночные смаженки из слоеного теста: выпекаются за 15 минут
Кабачковые лодочки с яйцом и сыром: вкуснее и быстрее оладий — готовьте на завтрак или ужин
Общество
Кабачковые лодочки с яйцом и сыром: вкуснее и быстрее оладий — готовьте на завтрак или ужин
Научил армянский пекарь! Мацони, яйцо и сыр — через 8 минут хрустящие лепешки на завтрак
Общество
Научил армянский пекарь! Мацони, яйцо и сыр — через 8 минут хрустящие лепешки на завтрак
рецепты
слойки
сыры
ветчина
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельске
Умер бывший спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением
Детские врачи оказались в базе «Миротворца»
Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни
Артист Мариинского театра выстрелил в школьника в Петербурге
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 мая: где сбои в России
Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА
«Особенно важно»: Дегтярев оценил решение European Gymnastics по россиянам
«Взращиваете в душах»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами
Названы темы, которые Рубио обсудил с главой МИД Индии
В Финляндии назвали безумием выпад президента Чехии в сторону России
«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР
Силы ПВО некорректно сработали во время отражения ночной атаки на Украине
«Измена должна наказываться»: мужчина облил кислотой экс-возлюбленную
Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду
В Европе предупредили о последствиях жесткой риторики президента Чехии
Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.