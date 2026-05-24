Пачка теста и горсть сыра — через 20 минут подаю слойки-лотосы: и к завтраку хороши, и на ужин

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит красивую и вкусную выпечку, но не хочет возиться с тестом. Никакой возни — просто вырезал кружочки, выложил начинку, защипнул и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые слойки в форме цветов с золотистой корочкой и сочной начинкой из ветчины и расплавленного сыра. Они намного вкуснее обычных бутербродов и готовятся быстрее пирожков. Идеальны к чаю, кофе или как перекус на работе.

Для приготовления вам понадобится: 400 г готового слоеного теста, 100 г сыра, 100 г ветчины, 1 яйцо.

Тесто разморозьте. Выдавите или вырежьте 12 кружочков. Ветчину нарежьте на 12 тонких кусочков, сыр натрите. На 6 кружочков выложите ветчину и сыр, накройте оставшимися кружочками. Сделайте надрезы по краю и разверните «лепестки» цветка. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти слойки-цветы. Слойки получились красивыми и хрустящими, как из пекарни. Даже дети, которые не любят ветчину, съели с удовольствием. Кстати, вместо ветчины можно взять бекон или колбасу — вкус станет пикантнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!

