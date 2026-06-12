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12 июня 2026 в 11:00

Вместо магазинного плавленого — нежный сыр с укропом: тает во рту, а готовится за час из кефира и молока

Фото: D-NEWS.ru
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Беру 2 литра молока, кефир и соль — и за час варю домашний сыр с сушеным укропом. Никакой химии, только натуральные продукты. Получается обалденная вкуснятина: нежный сливочный сыр с пряным ароматом укропа, чуть солоноватый и очень мягкий — намазывается на хлеб, тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 л молока (жирностью от 3,2%), 1 л кефира (или простокваши), 2 ч. ложки соли, 2 ст. ложки сушеного укропа. Молоко вылейте в кастрюлю, доведите до кипения, постоянно помешивая. Влейте кефир и добавьте соль, варите на медленном огне, пока молоко не свернется, а сыворотка не станет прозрачной (около 5–7 минут). Откиньте массу на дуршлаг, выстеленный марлей, дайте сыворотке стечь. Посыпьте укропом, перемешайте. При желании добавьте растопленное сливочное масло для мягкости. Соберите края марли, подвесьте сыр для стекания на 1-2 часа. Или просто поставьте под гнет в холодильник на 3-4 часа. Сыр готов! Храните его в холодильнике до 5 дней.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот домашний сыр с укропом. Даже те, кто никогда не делал сыр, справились с первого раза. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт — вкус станет нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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кулинария
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