Закуска, которая спасла мой ужин: сырные шарики с хреном и луком

Закуска, которая спасла мой ужин: сырные шарики с хреном и луком

Хочешь простую закуску, которая улетит первой? Эти сырные шарики в орехах — твой вариант. Делаю их на каждый праздник.

Ингредиенты

Мягкий сливочный сыр — 350 г, сметана 25% — 5 ст. л., твердый сыр — 40 г, морковь — 1 шт., красная луковица — 1 шт., сливочный хрен — 1 ч. л., зеленый лук — пучок, очищенные грецкие орехи — 50 г, молотая паприка — щепотка, соль — по вкусу, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я очень мелко рублю морковь, красный и зеленый лук — это важно для нежной текстуры. Твердый сыр тру на мелкой терке, орехи измельчаю в крошку. Смешиваю сметану с паприкой, солью и перцем, добавляю хрен и разминаю эту смесь со сливочным сыром.

Вмешиваю твердый сыр, всю нарезку из лука и моркови — получается ароматная масса. Ставлю ее в холодильник на 30 минут, чтобы затвердела. Мокрыми руками леплю шарики, обваливаю в ореховой крошке и убираю в холод еще минимум на час.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

У меня получились ровные, красивые шарики, как из ресторана, и ни один не развалился. Открытие дня: если добавить чуть больше твердого сыра, корочка становится плотнее и шарики удобнее брать руками. Хранил в контейнере в холодильнике — на следующий день вкус стал только лучше.