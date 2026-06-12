Секундное дело — а вкус как из погреба: маринованные зеленцы с чесноком и укропом. И к мясу, и к картошечке

Секундное дело — а вкус как из погреба: маринованные зеленцы с чесноком и укропом. И к мясу, и к картошечке

Беру свежие огурцы, чеснок, укроп и уксус — нарезаю, солю, перчу и заливаю кипящим маринадом прямо в миске. Не успеваю оглянуться, а они уже пропитались — через 10 минут хрустящие пряные огурчики готовы. Вкуснее любых салатов, а готовятся быстрее, чем вы сходите в магазин.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежих огурцов, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 3 ст. ложки уксуса 9%, 100 мл воды, черный перец горошком, лавровый лист. Огурцы нарежьте тонкими кружками или дольками. Чеснок мелко порубите, укроп нарежьте. В миске смешайте огурцы, чеснок и укроп. В сотейнике вскипятите воду, добавьте соль, сахар, перец и лавровый лист, прокипятите 1 минуту. Влейте уксус, снимите с огня. Залейте горячим маринадом огурцы, накройте тарелкой. Оставьте на столе на 10–15 минут. За это время огурцы пропитаются и станут малосольными, пряными и хрустящими. Подавайте охлажденными. Идеальная закуска к картошке, мясу или просто с хлебом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти быстрые пряные огурчики. Даже те, кто не любит маринованные огурцы, просили добавки. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!

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