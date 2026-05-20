20 мая 2026 в 19:11

Угостил коллег этими сочными слойками — с работы не отпускали, пока не раскрыл свой рецепт

Честно, я был уверен, что сладкий ананас и соленое прошутто — это перебор. Но одно «на слабо» от друга, и теперь я пеку их каждую неделю.

Ингредиенты

5 кружков ананаса, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. сахара (лучше коричневого), щепотка корицы, 500 г слоеного теста, 1 яйцо, 100 г прошутто.

Как готовлю

Сначала я обжарил кружки ананаса на сливочном масле с сахаром и корицей, пока они не стали карамельными и не начали плавиться во рту. Тем временем достал тесто, нарезал на квадраты и смазал их взбитым яйцом. Дальше самое хитрое: выложил в центр каждого квадрата по кусочку ананаса, плотно защипнул края, чтобы сок не вытек, и отправил в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут до румяной корочки. Готовые слойки остудил буквально 5 минут, а сверху красиво уложил тонкие ломтики прошутто.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Удивило, как быстро все схватилось: 20 минут — и готов шедевр, который гости смели за пару минут. Ананас я нарезал довольно крупно, чтобы чувствовались сочные кусочки, и это дало классный контраст с соленым прошутто и сливочным сыром.

Мой совет: не жалейте начинки, кладите щедро, иначе будет просто тесто.

Проверено редакцией
Опознали по документам в шкафу: уральский убийца умер в Белоруссии
Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла
Нутрициолог рассказала, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Вместо сладких булок готовлю сырно-чесночные смаженки из слоеного теста: выпекаются за 15 минут
Мандариновые булочки — и вы больше никогда не захотите покупные: нежные «улитки» на дрожжах с ароматным кремом
Дмитрий Демичев
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
