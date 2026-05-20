Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 16:05

Мандариновые булочки — и вы больше никогда не захотите покупные: нежные «улитки» на дрожжах с ароматным кремом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти булочки получаются такими мягкими и ароматными, что дома их начинают разбирать еще горячими. Нежное дрожжевое тесто, сливочная начинка и яркий мандариновый крем делают вкус очень уютным и «домашним».

При этом рецепт совсем несложный — тесто послушное, а сами «улитки» выглядят так, будто их купили в хорошей пекарне.

Тесто: молоко — 120 мл, сахар — 30 г, сухие дрожжи — 5 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 40 г, мука — 300 г, щепотка соли.

Мандариновый курд: сок и мякоть 2 мандаринов, сахар — 50 г, яйцо — 1 шт., желток — 1 шт., сливочное масло — 40 г.

Приготовление: дрожжи смешать с мукой, добавить теплое молоко, яйцо, сахар, растопленное сливочное масло и замесить мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить примерно на час, чтобы оно хорошо поднялось. Для курда смешать сок мандаринов, яйцо, желток и сахар, прогреть на слабом огне до легкого загустения, затем добавить сливочное масло и остудить.

Подошедшее тесто раскатать в прямоугольник, слегка смазать сливочным маслом, посыпать небольшим количеством сахара и распределить сверху часть мандаринового курда. Свернуть плотный рулет, нарезать кусочками и выложить в форму. Оставить еще на 30 минут под пленкой, затем смазать молоком и выпекать при 170 градусах около 20 минут до румяности. Готовые булочки сверху смазать оставшимся курдом.

Личный опыт: особенно вкусными эти булочки становятся через 10–15 минут после выпечки, когда крем слегка впитывается в тесто. А аромат мандаринов во время приготовления стоит такой, что на кухню начинают приходить еще до готовности.

Проверено редакцией
Читайте также
1 пачка творога и кефир — и противень вкуснятины готов! Готовим пышные «улитки» к чаю
Общество
1 пачка творога и кефир — и противень вкуснятины готов! Готовим пышные «улитки» к чаю
Самый быстрый десерт: 3 рецепта слоек из готового теста — сладкие и соленые
Семья и жизнь
Самый быстрый десерт: 3 рецепта слоек из готового теста — сладкие и соленые
Беру мандарин прямо с кожурой и масло: кексы получаются ароматные и мягкие — в тысячу раз вкуснее магазинных
Общество
Беру мандарин прямо с кожурой и масло: кексы получаются ароматные и мягкие — в тысячу раз вкуснее магазинных
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
Общество
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
Ветчина, пучок зелени и горсть черри — через 25 минут на столе золотистые рулетики: семье нравятся больше пиццы
Общество
Ветчина, пучок зелени и горсть черри — через 25 минут на столе золотистые рулетики: семье нравятся больше пиццы
булочки
мандарины
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу указал на откровенно недружественный шаг Армении
Шойгу раскрыл, чем Армения обязана России
Китай проводил Путина
Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности
Гинеколог назвала оптимальный возраст для первой беременности
В российском регионе появится отряд из граждан для противодействия БПЛА
Политолог ответил, задействует ли НАТО армию в Ормузском проливе
€2 млн в год. Сбежал и вернулся за деньгами: Шварц снова возглавит «Динамо»
Фон дер Ляйен обиделась на сообщение СВР о плане ударов ВСУ из Прибалтики
Суд признал законным арест иноагента-комика
Апелляция подтвердила незаконность займа, выданного якобы на взятку Иванову
Экс-нардеп ответил, что Зеленский хочет провернуть на территории Белоруссии
Раскрыта продолжительность чаепития Путина и Си Цзиньпина
Путин оценил одну китайскую транспортную инициативу
Политолог раскрыл главный итог переговоров Путина и Си Цзиньпина
Детеныш белухи «встал на мель» и привлек внимание МЧС
Пятилетняя россиянка умерла после операции в Германии
Политолог расшифровал сигнал Путина и Си Цзиньпина Западу
В Германии предположили, с какой целью ФРГ настраивает Европу против России
Матвиенко жестко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.