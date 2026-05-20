Мандариновые булочки — и вы больше никогда не захотите покупные: нежные «улитки» на дрожжах с ароматным кремом

Эти булочки получаются такими мягкими и ароматными, что дома их начинают разбирать еще горячими. Нежное дрожжевое тесто, сливочная начинка и яркий мандариновый крем делают вкус очень уютным и «домашним».

При этом рецепт совсем несложный — тесто послушное, а сами «улитки» выглядят так, будто их купили в хорошей пекарне.

Тесто: молоко — 120 мл, сахар — 30 г, сухие дрожжи — 5 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 40 г, мука — 300 г, щепотка соли.

Мандариновый курд: сок и мякоть 2 мандаринов, сахар — 50 г, яйцо — 1 шт., желток — 1 шт., сливочное масло — 40 г.

Приготовление: дрожжи смешать с мукой, добавить теплое молоко, яйцо, сахар, растопленное сливочное масло и замесить мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить примерно на час, чтобы оно хорошо поднялось. Для курда смешать сок мандаринов, яйцо, желток и сахар, прогреть на слабом огне до легкого загустения, затем добавить сливочное масло и остудить.

Подошедшее тесто раскатать в прямоугольник, слегка смазать сливочным маслом, посыпать небольшим количеством сахара и распределить сверху часть мандаринового курда. Свернуть плотный рулет, нарезать кусочками и выложить в форму. Оставить еще на 30 минут под пленкой, затем смазать молоком и выпекать при 170 градусах около 20 минут до румяности. Готовые булочки сверху смазать оставшимся курдом.

Личный опыт: особенно вкусными эти булочки становятся через 10–15 минут после выпечки, когда крем слегка впитывается в тесто. А аромат мандаринов во время приготовления стоит такой, что на кухню начинают приходить еще до готовности.