20 мая 2026 в 15:02

Ветчина, пучок зелени и горсть черри — через 25 минут на столе золотистые рулетики: семье нравятся больше пиццы

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется чего-то горячего, сытного и без долгой возни, эти рулетики из слоеного теста выручают идеально. Внутри — тянущийся сыр, ароматная ветчина, свежая зелень и сочные помидоры черри, которые делают начинку ярче и вкуснее.

Получаются румяные, хрустящие снаружи и очень нежные внутри — отличная идея и для перекуса, и для ужина.

Ингредиенты: слоеное дрожжевое тесто — 500 г, ветчина — 200 г, сыр — 120–150 г, помидоры черри — 8–10 шт., зелень (укроп, петрушка или зеленый лук) — 1 пучок, майонез или сметана — 2 ст. л., желток — 1 шт., кунжут — по желанию.

Приготовление: ветчину и сыр натереть на крупной терке, зелень мелко нарубить и смешать с майонезом или сметаной. Помидоры черри нарезать небольшими кусочками и слегка обсушить, чтобы начинка не была слишком влажной. Пласт теста раскатать в прямоугольник, смазать зеленью, распределить ветчину, сыр и черри, затем свернуть плотным рулетом и нарезать кусочками примерно по 4 см. Переложить заготовки на противень с бумагой для выпечки, смазать желтком, при желании посыпать кунжутом и выпекать при 200 градусах около 20–25 минут до красивой румяной корочки.

Личный опыт: особенно вкусно подавать такие рулетики горячими — сыр внутри остается тягучим, а черри дают легкую сочность. Если добавить немного чеснока в зелень, аромат становится еще ярче.

Ранее мы делились идеальными пропорциями творожной запеканки. Берем 500 г творога, обязательно 9%.

Ольга Шмырева
