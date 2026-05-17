День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 09:35

Лаваш, 4 минуты — и подаю золотистые конвертики с ветчиной и сыром: вкуснее магазинных слоек и быстрее пиццы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку, но не хочет возиться с тестом и дрожжами.

Никакой раскатки — просто нарезал лаваш, выложил ветчину и сыр, завернул и обжарил. Получается обалденная вкуснятина: румяные хрустящие конвертики с золотистой корочкой и невероятно нежной, тягучей начинкой из расплавленного сыра и ароматной ветчины.

Готовятся за 4 минуты, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 150 г ветчины, 150 г твердого сыра, 2 ст. ложки майонеза или сметаны, пучок укропа или петрушки, растительное масло для жарки. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите.

Смешайте ветчину, сыр, зелень и майонез. Лаваш разрежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку начинки. Сложите конвертиком. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте конвертики с двух сторон по 1–2 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти конвертики. Даже остывшие конвертики остались вкусными — не размокли, как это бывает с магазинными слойками. Кстати, вместо укропа или петрушки можно взять зеленый лук — свежесть будет еще ярче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Индекс пиццы резко подскочил возле Пентагона после слов Трампа
США
Индекс пиццы резко подскочил возле Пентагона после слов Трампа
Забудьте про тесто: пиццу делаю из картошки. А какая тут начинка! Копченый сыр решает
Общество
Забудьте про тесто: пиццу делаю из картошки. А какая тут начинка! Копченый сыр решает
3 рецепта нежных тефтелей: быстрые, с тыквой и диетические в духовке
Семья и жизнь
3 рецепта нежных тефтелей: быстрые, с тыквой и диетические в духовке
Редиска по-корейски с чесноком и кунжутом — хрустящая закуска к шашлыку: улетает первой, про мясо все забывают
Общество
Редиска по-корейски с чесноком и кунжутом — хрустящая закуска к шашлыку: улетает первой, про мясо все забывают
рецепты
пицца
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военнослужащие рассказали о подготовке к запуску новых дронов
Ростовский вуз перешел на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.