Лаваш, 4 минуты — и подаю золотистые конвертики с ветчиной и сыром: вкуснее магазинных слоек и быстрее пиццы

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку, но не хочет возиться с тестом и дрожжами.

Никакой раскатки — просто нарезал лаваш, выложил ветчину и сыр, завернул и обжарил. Получается обалденная вкуснятина: румяные хрустящие конвертики с золотистой корочкой и невероятно нежной, тягучей начинкой из расплавленного сыра и ароматной ветчины.

Готовятся за 4 минуты, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 150 г ветчины, 150 г твердого сыра, 2 ст. ложки майонеза или сметаны, пучок укропа или петрушки, растительное масло для жарки. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите.

Смешайте ветчину, сыр, зелень и майонез. Лаваш разрежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку начинки. Сложите конвертиком. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте конвертики с двух сторон по 1–2 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти конвертики. Даже остывшие конвертики остались вкусными — не размокли, как это бывает с магазинными слойками. Кстати, вместо укропа или петрушки можно взять зеленый лук — свежесть будет еще ярче. Находка, а не рецепт!