3 рецепта нежных тефтелей: быстрые, с тыквой и диетические в духовке

Тефтели — это те же котлеты, но нежнее. Все дело в базовом сочетании риса, мяса и соуса. Оно не дает мясу пересохнуть. Но и тефтели можно приготовить разными способами. Мы собрали три проверенных и простых рецепта: классические тефтели с рисом в густом соусе, бюджетный вариант с тыквой (она делает фарш невероятно сочным) и самый быстрый способ — запечь все в духовке.

Как приготовить идеальные тефтели?

Тефтели как из школьной столовой: мягкие, нежные, с густым, вкусным соусом.

Неоспоримый плюс тефтелей — их необязательно лепить идеально ровными, как обычные котлеты. Более того, если шарики будут не очень ровными, соус даже лучше проникнет внутрь. Главное правило, которого следует придерживаться в любом рецепте блюда, — не пересушить тефтели. Без хорошего соуса и достаточного количества овощей хорошие тефтели не получатся.

Чтобы тефтели были сочными, не перебивайте фарш блендером — лучше порубите лук ножом, так мясо сохранит текстуру.

Руки смачивайте холодной водой перед лепкой — фарш не будет липнуть.

Если делаете тефтели с рисом, не варите его до полной готовности, иначе в соусе он развалится.

В конце тушения дайте блюду постоять под крышкой 10–15 минут — соус станет гуще, а вкус — насыщеннее.

Рецепт № 1: классические тефтели в томатно-сметанном соусе

Смешайте 500 г мясного фарша (свинина и говядина), полстакана вареного риса, луковицу, яйцо, соль и перец. Скатайте шарики, обжарьте на сковороде до корочки. Для соуса смешайте 2 ст. ложки томатной пасты, 200 г сметаны, стакан воды, соль и щепотку сахара. Залейте тефтели, тушите под крышкой 20 минут.

Совет: варите рис до полуготовности — в соусе он дойдет и не превратится в кашу. И обжаривайте тефтели на сильном огне, чтобы корочка запечатала сок.

Рецепт № 2: тефтели с тыквой — сочные и вкусные

Тыква делает фарш невероятно влажным. Дети даже не заметят, что она есть в составе, а взрослые ценят такой вариант тефтелей за нежный и мягкий вкус.

Натрите 200 г сырой тыквы на мелкой терке. Смешайте с 500 г куриного или индюшиного фарша, добавьте луковицу, яйцо, соль и перец. Тыква даст влагу и сладость, даже дети не заметят овощ. Сформируйте тефтели, выложите в форму. Залейте смесью из 200 мл сливок, зубчика чеснока и укропа. Запекайте при 180 градусах 30 минут.

Совет: тыкву не отжимайте — ее сок обеспечивает сочность блюда. Если фарш получился жидковатым, добавьте ложку манки, она впитает лишнее.

Рецепт № 3: быстрые тефтели в духовке — без сковороды и масла

Самый ленивый вариант. Просто все смешиваем, кладем в соус и отправляем в духовку. Сковорода не понадобится.

Смешайте 500 г любого фарша, 1 яйцо, 2 ст. ложки манки (вместо риса), мелко рубленную зелень и специи. Скатайте шарики. В форме смешайте 200 г томатного соуса, 200 г воды и ложку сахара. Выложите тефтели прямо в соус. Запекайте при 200 градусах 25 минут. Манка внутри разбухает, тефтели получаются рыхлыми и очень нежными.

Совет: чтобы тефтели не развалились при запекании, положите их в соус не вплотную друг к другу. И обязательно дайте постоять 10 минут после выключения духовки — они допекутся в тепле.

Что добавить для разнообразия

В классические: добавьте в соус болгарский перец или морковь, обжаренные с луком.

В тефтели с тыквой: добавьте в фарш немного сыра пармезан, щепотку мускатного ореха.

В быстрые: вместо томатного соуса возьмите сметану или сливки, добавьте шампиньоны.

