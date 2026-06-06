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06 июня 2026 в 08:15

Вкусный плов — 3 проверенных рецепта: с бараниной, курицей и свининой

3 рецепта плова 3 рецепта плова Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Плов можно приготовить и в большом казане на огне, и на обычной сковороде дома. Делимся тремя самыми любимыми и проверенными рецептами, которые всегда получаются вкусными. С бараниной — для ценителей классики, с курицей — для быстрого ужина, со свининой — для тех, кто любит посочнее.

Рецепт № 1. Классический плов с бараниной в казане — настоящий восточный рецепт

Возьмите 700 г баранины (лучше лопатку или ребрышки), нарежьте кусочками по 30–40 г. В хорошо разогретый казан налейте 100 мл растительного масла, сильно раскалите и обжарьте 2 крупные луковицы, нарезанные полукольцами, до золотистого цвета. Добавьте мясо и жарьте 10–12 минут до румяной корочки. Положите 2–3 моркови, нарезанные соломкой, и тушите еще 7–8 минут. Добавьте 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. барбариса, 1 ч. л. молотой паприки, 0,5 ч. л. куркумы, 4–5 зубчиков чеснока целиком и 1 ч. л. соли. Залейте горячей водой так, чтобы она покрывала мясо на 1–1,5 см, и томите под крышкой 40–50 минут на медленном огне. Выложите 500 г риса (лучше девзира или басмати), предварительно промытого 5–6 раз. Разровняйте, воткните головку чеснока и залейте кипятком на 1,5–2 см выше риса. Готовьте без крышки, пока вода не уйдет в рис, затем накройте и томите на минимальном огне 20–25 минут. Дайте настояться 15 минут.

Получается настоящий ароматный плов с насыщенным вкусом баранины и пряностями.

  • Совет: не перемешивайте рис с мясом до самого конца.

Рецепт № 2. Быстрый плов с курицей на сковороде — для ужина за 40 минут

На большой сковороде или в казане разогрейте 80 мл масла. Обжарьте 2 луковицы полукольцами до золотистости. Добавьте 600 г куриного филе или бедер, нарезанных кусочками, и жарьте 8–10 минут. Положите 2 моркови соломкой, тушите 5 минут. Добавьте специи: 1 ч. л. зиры, 0,5 ч. л. куркумы, 1 ч. л. барбариса, соль и черный перец. Влейте 700 мл горячей воды и тушите 15 минут. Равномерно засыпьте 400 г хорошо промытого длиннозерного риса, воткните 3–4 зубчика чеснока и залейте водой так, чтобы она слегка покрывала рис. Готовьте на среднем огне до выпаривания воды, затем убавьте огонь, накройте крышкой и томите 15–18 минут.

Плов с курицей выходит легким, ароматным и очень сочным. Отлично подходит для семейного ужина.

  • Совет: курицу лучше брать с кожицей.

Как приготовить плов Как приготовить плов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 3. Сочный плов со свининой — для любителей насыщенного вкуса

В казане или глубокой сковороде раскалите 90 мл масла. Обжарьте 2 большие луковицы. Добавьте 700 г свинины (шейка или лопатка), нарезанной средними кусками, и жарьте до красивой корочки 10–12 минут. Положите 3 моркови соломкой, тушите 8 минут. Добавьте 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. кориандра, 1 ч. л. барбариса, 4 зубчика чеснока и 1 ч. л. соли. Залейте водой на 2 см выше мяса и томите 30–35 минут. Засыпьте 500 г промытого риса, разровняйте, воткните целую головку чеснока и долейте кипяток, чтобы вода была на 1,5–2 см выше уровня риса. Варите до выпаривания жидкости, затем накройте крышкой и томите на слабом огне 20–25 минут. Дайте отдохнуть 10–15 минут перед подачей.

Плов со свининой получается особенно сочным и ароматным благодаря жирку мяса.

  • Совет: свинину стоит слегка обжаривать — чем лучше карамелизуется мясо, тем вкуснее будет зирвак.

Советы, как приготовить идеальный плов в казане и на сковороде

Главное правило — хороший рис с низким содержанием крахмала (девзира, басмати, лазер). Промывайте его до прозрачной воды. Масла не жалейте — именно оно делает плов рассыпчатым. Морковь обязательно нарезайте соломкой вручную, а не натирайте. Зирвак (мясо с овощами) должен хорошо протушиться — это основа вкуса.

Если готовите на сковороде, выбирайте большую с толстым дном. В казане плов всегда вкуснее за счет равномерного прогрева. Не открывайте крышку лишний раз в конце приготовления.

Готовый плов лучше всего подавать с салатом из свежих овощей, квашеной капустой или просто с маринованным луком.

Собрали проверенные рецепты сырников на нашем сайте.

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