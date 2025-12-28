Простой рецепт из риса: сливочно-томатный плов с курицей — готовим в одной сковороде без мороки

Когда хочется вкусного домашнего ужина, но без лишней суеты, этот рецепт — настоящая находка. Нежная курица, рассыпчатый рис и сливочно-томатный соус идеально сочетаются между собой. Все готовится в одной сковороде, а вкус получается насыщенным, мягким и очень уютным — то, что нужно для вечера.

Ингредиенты: куриное филе бедра — 500 г, рис басмати — 200 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, помидор — 1 крупный, сливки 10–20% — 150 мл, вода — 250 мл, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Приготовление: куриное филе нарежьте средними кусочками. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте курицу до легкой румяности. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до мягкости, затем всыпьте измельченный чеснок и перемешайте. Помидор натрите на терке или мелко нарежьте, добавьте к курице и протушите пару минут, чтобы соус стал ароматным. Всыпьте промытый рис, аккуратно перемешайте, влейте воду и сливки, посолите по вкусу. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 15–18 минут, пока рис не впитает жидкость и не станет мягким. Снимите с огня и дайте блюду настояться 5 минут.

