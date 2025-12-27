Новый год — 2026
Лепешки-хачапури на кефире с наполнением: простой рецепт на все времена — завтрак, перекус или вместо хлеба

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Отличный рецепт для сытного и полезного перекуса или быстрого обеда! Эти ленивые лепешки-хачапури готовятся из легкого кефирного теста и наполнены кусочками курицы, брынзы, свежего перца и зелени. Получается очень ароматно, вкусно и не требует много времени у плиты.

Ингредиенты: кефир 1,5–2,5% — 240 мл, яйца — 2 шт., мука рисовая (или пшеничная цельнозерновая) — 150 г, сода — 1 ч. л., брынза — 80 г, курица вареная — 80 г, перец болгарский — 1 шт., зелень (петрушка, зеленый лук), смесь перцев, оливковое масло для жарки.

Приготовление: в глубокой миске смешайте кефир и соду, дайте постоять пару минут. Добавьте яйца и специи, перемешайте. Постепенно введите муку, замешивая гладкое тесто консистенции густой сметаны. Курицу, брынзу и болгарский перец нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите. Добавьте начинку в тесто и аккуратно перемешайте до равномерного распределения. Разогрейте антипригарную сковороду, слегка смажьте ее маслом. Выкладывайте тесто порциями (примерно по половнику), разравнивая лопаткой в круглые лепешки толщиной около 1 см. Жарьте под крышкой на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте теплыми со сметаной или свежими овощами.

Ранее мы готовили суперскую галету на десерт или завтрак. Прекрасно переживает заморозку, делайте сразу много.

Проверено редакцией
