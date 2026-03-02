Лью кефир в яйца и готовлю таратушки: хрустящее лакомство из детства за 30 минут

Иногда хочется чего-то простого и по-настоящему домашнего. Без сложных кремов и редких ингредиентов — просто замесить тесто и обжарить до золотистой корочки. Таратушки именно такие: снаружи хрустящие, внутри мягкие, с лёгкой сладостью и ароматом свежей выпечки.

Готовятся они быстро, а продукты всегда под рукой. Пока закипает чай, на столе уже появляется целая тарелка румяных «завитков», которые исчезают буквально за минуты.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., кефир — 1,5 стакана (по 200 мл), сахар — 2,5 ст. л., соль — 0,5 ч. л., сливочное масло растопленное — 1 ст. л., сода — 1 ч. л. без горки, мука — около 700 г, растительное масло для жарки — примерно 200 мл.

Как готовлю: яйца соединяю с солью и слегка взбиваю. Вливаю кефир, добавляю сахар и соду, перемешиваю до однородности. Затем ввожу растопленное сливочное масло. Муку подсыпаю частями и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть нежным, но не липким. Убираю в пакет и оставляю «отдохнуть» на 30 минут — так таратушки получаются пышнее. Тесто раскатываю пластом толщиной примерно 0,7–0,8 см, нарезаю ромбами или квадратиками. В каждом делаю надрез и продеваю один край внутрь — получается классическая «закрутка». Обжариваю в хорошо разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые таратушки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подаю горячими, присыпав сахарной пудрой. Получается хрустящее, румяное угощение, которое мгновенно возвращает вкус детства.

