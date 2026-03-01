Зимняя Олимпиада — 2026
Постные яблочные оладьи на минералке: ароматные вкусняшки понравятся даже тем, кто не постится

Фото: D-NEWS.ru
Пышные, ароматные и удивительно нежные — эти яблочные оладьи на минералке готовятся без яиц, но получаются ничуть не хуже классических. Лёгкая газированная вода делает тесто воздушным, а сочные яблоки добавляют натуральную сладость и сочность.

Оладьи выходят румяными с хрустящей корочкой снаружи и мягкими внутри, с ярким яблочным ароматом и деликатной сладостью — идеальны к чаю или кофе и вкусны даже без добавок.

Мука 200 г, сильногазированная минеральная вода 200–220 мл, яблоки 2 средних, сахар 1–2 ст. л., щепотка соли, разрыхлитель 1 ч. л., растительное масло для жарки, по желанию корица или ваниль.

Муку смешайте с сахаром, солью и разрыхлителем, постепенно влейте холодную минералку, аккуратно перемешивая до консистенции густой сметаны, затем добавьте натёртые на крупной тёрке или мелко нарезанные яблоки и при желании щепотку корицы. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте тесто ложкой и жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, давая оладьям хорошо пропечься внутри. Подавайте горячими, присыпав сахарной пудрой или дополнив мёдом либо вареньем.

Ранее мы делились рецептом на завтрак в Великий пост. Готовим дрожжевые блины на воде.

Проверено редакцией
