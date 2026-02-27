Обычные блины в прошлом. Готовлю трендовые блинчики с леопардовым узором: просто, красиво, безумно вкусно

Беру яйца, молоко и муку — и готовлю трендовые леопардовые блины, которые покорили соцсети. Это гениально простое и невероятно эффектное блюдо, идеальное для Масленицы или удивления гостей. Его необычность в том, что три вида теста — обычное, шоколадное и ванильно-шоколадное — наносятся поочерёдно, создавая на сковороде настоящий звериный принт. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, нежные блины с лёгким ванильным ароматом и мягким шоколадным вкусом, которые выглядят как произведение искусства. Узор из пятен делает каждый блин уникальным, а по вкусу они напоминают нежный десерт, который не стыдно подать даже на праздничный стол.

Для приготовления вам понадобится: для основного теста — 2 яйца, 500 мл молока, 200 г муки, 1 ст. ложка сахара, ½ ч. ложки соли, 3 ст. ложки растительного масла. Отлейте немного теста в две отдельные миски. В одну добавьте 2–3 ст. ложки какао для шоколадного теста. В другую — семена ванили (или ванильный сахар) и ½ ст. ложки какао для ванильно-шоколадного. Перелейте смеси в бутылочки с тонким носиком. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Наливайте обычное тесто, вращая сковороду, затем хаотично наносите пятна шоколадным и ванильным тестом. Жарьте с двух сторон. Подавайте со сметаной, ягодами или просто так.

