Мужчина и ребенок выпрыгнули в окно из-за пожара в квартире После взрыва газа в Икше загорелись квартира и кровля жилого дома

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме после взрыва бытового газа в поселке Икше Московской области, сообщили пресс-службе МЧС в MAX. По предварительной информации, в горящей квартире произошло обрушение перегородок и перекрытий. Мужчине и ребенку пришлось выпрыгнуть в окно, чтобы спастись от огня.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит трехкомнатная квартира на втором этаже и кровля дома по всей площади. Из соседней квартиры выпрыгнули в окно мужчина и ребенок 10 лет, переданы бригаде медиков. Третий пострадавший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила 560 квадратных метров. В пресс-службе добавили, что всего эвакуировали 26 человек. По информации МЧС, обошлось без пострадавших.

