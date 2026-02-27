Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 13:57

Мужчина и ребенок выпрыгнули в окно из-за пожара в квартире

После взрыва газа в Икше загорелись квартира и кровля жилого дома

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме после взрыва бытового газа в поселке Икше Московской области, сообщили пресс-службе МЧС в MAX. По предварительной информации, в горящей квартире произошло обрушение перегородок и перекрытий. Мужчине и ребенку пришлось выпрыгнуть в окно, чтобы спастись от огня.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит трехкомнатная квартира на втором этаже и кровля дома по всей площади. Из соседней квартиры выпрыгнули в окно мужчина и ребенок 10 лет, переданы бригаде медиков. Третий пострадавший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила 560 квадратных метров. В пресс-службе добавили, что всего эвакуировали 26 человек. По информации МЧС, обошлось без пострадавших.

Ранее в баре в Щучинске Акмолинской области Казахстана произошли взрыв бытового газа и пожар. Известно о шестерых погибших, 20 человек пострадали. Пожарные вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек.

Подмосковье
газ
взрывы
пожарные
