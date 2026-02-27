В Крыму жестко ответили на очередную «ахинею» Зеленского о полуострове

Очередное высказывание президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма представляет собой ничто иное, как бред, заявил зампред Общественной палаты полуострова Роман Чегринец в беседе с РИА Новости. По его словам, глава государства вновь озвучил утверждения, не соответствующие действительности, отказываясь признавать очевидные исторические реалии.

Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события, продолжая уверенно вести Украину к окончательному разрушению, — сказал Чегринец.

Речь идет о заявлении Зеленского, в котором он потребовал от мирового сообщества признания украинского статуса полуострова. Чегринец подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью России.

По его словам, если в офисе Зеленского сейчас отказываются понимать это, то позже представителям Киева придется убедиться в этом лично. Политик допустил, что в будущем для них могут найтись камеры в крымском следственном изоляторе.

Ранее председатель Госкомитета по делам архивов Крыма Олег Лобов заявил, что решение киевской стороны о введении санкций против организации является абсурдным. Он отметил, что ведомство всегда предоставляло объективную информацию.