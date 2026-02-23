24 февраля 2022 года началась специальная военная операция России на Украине. Ей предшествовали многолетние попытки Москвы договориться как с Киевом, так и со странами Запада, чтобы устранить угрозы безопасности РФ и положить конец геноциду русскоязычного населения Донбасса. Оппоненты не продемонстрировали никакой готовности к диалогу — это сделало неизбежным начало кампании, призванной добиться мира в регионе. Каковы были главные причины начала СВО — в материале NEWS.ru.

Причина первая: спасение Донбасса

За несколько дней до начала спецоперации главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость регионов. К тому моменту в регионе уже восемь лет шел кровопролитный конфликт: города республик регулярно подвергались обстрелам со стороны украинской армии — с 2014 по 2022 год жертвами этих атак стали порядка 14 тысяч человек, многие стали беженцами.

21 февраля Путин объявил о признании суверенитета республик, назвав его давно назревшим решением. А 24-го числа глава государства вновь выступил с экстренным обращением к гражданам России. Он заявил, что Москва после просьбы донецких и луганских властей приняла решение начать военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru подчеркнул: у России не было иного выхода.

«Украина много лет издевалась над Донбассом, ежедневно убивая и калеча его мирных жителей, накапливая серьезные силы, обученные и вооруженные странами НАТО, для нападения на РФ. Было ясно, что этот бездумный таран — просто инструмент, который используется Западом. Но не было никаких сомнений, что ВСУ сделают все, что прикажут им из Вашингтона и Брюсселя», — пояснил политик.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что без помощи России у республик Донбасса не было бы надежды на нормальное будущее.

21 февраля 2022 года. Глава ДНР Денис Пушилин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

«Они не хотели оставаться в составе бандеровской Украины и выбрали единственно возможный путь — борьбу за свое право жить и говорить на родном языке, исповедовать православную веру и чтить своих подлинных героев. Спустя восемь лет конфликта было ясно, что никакие дипломатические усилия не защитят жителей Донбасса — Киев не собирался и до сих пор не признал их законный выбор», — сказал собеседник NEWS.ru.

Шансы на дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе окончательно испарились после того, как Украина и ее зарубежные партнеры проигнорировали условия Минских соглашений, подписанных в 2014 году. Уже после начала СВО экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что у оппонентов России и не было планов по их реализации: документ был нужен, чтобы Украина получила необходимую поддержку Запада перед конфликтом с РФ.

Причина вторая: защита Крыма

Украинская власть открыто вредила мирным жителям не только Донбасса, но и Крыма, так и не простив им решение о вхождении в состав России. Политолог и историк-источниковед Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru напомнил, что после событий Крымской весны 2014 года Киев не оставлял попыток спровоцировать гуманитарную катастрофу на полуострове. Так, например, в 2018-м тогдашний глава украинского МИД Павел Климкин открыто заявил, что его страна намерена оставить население Крыма без воды.

«Украина долго готовилась к полномасштабному вторжению на полуостров. Минные поля на границе Крыма и Херсонской области уже были разобраны для последующего свободного продвижения ВСУ. Параллельно Киев нагнетал милитаристскую риторику. Поэтому, задержись мы с решением об СВО хотя бы на пять дней, было бы слишком поздно. Война пришла бы на нашу территорию», — уверен эксперт.

ВМФ РФ в Крыму Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

По мнению политолога Виктора Сухотина, к решению крымского вопроса Украину подталкивали власти Великобритании.

«У некоторых представителей палаты лордов до сих пор фантомные боли от слова „Крым“. Лондон был максимально заинтересован в таком вторжении. Дело тут даже не в Украине, а в том, что чисто исторически мы не можем допустить британских и американских флагов над Севастополем. Особенно если эти флаги будут развеваться над их военными базами», — сказал он NEWS.ru.

Депутат Олег Матвейчев выразил уверенность, что атака на Крым и Донбасс привела бы к колоссальным потерям — как человеческим, так и территориальным.

«Это привело бы к гибели десятков тысяч людей, в том числе мирного населения, и значительно усложнило бы наши возможности по отражению удара. Где‑то мы бы их остановили, где‑то нет, но вернуть затем территории, которые были взяты в первый месяц операции, было бы крайне затруднительно, практически невозможно», — указал он.

Причина третья: расширение НАТО на восток

Страны Запада действительно активно «осваивали» все новые территории у ближних рубежей России. МИД РФ в 2021 году сообщил, что страны НАТО успели обзавестись как минимум 10 такими объектами на украинской территории — военнослужащие на них находились постоянно, круглогодично и периодически проводили ротацию.

В Конституции Украины прямо прописано, что республике запрещено размещать у себя иностранные военные базы. Однако, как отмечает Якорь, этот закон давно игнорировал и Киев, и его западные партнеры.

«К 2022 году стало окончательно ясно, что для Запада и Украины вести честный диалог с Россией — это дурной тон. Скорее, наоборот, обманывать нас — это святое дело», — подчеркнул историк.

Миронов напомнил, что фактическое вмешательство Запада в дела Украины началось еще раньше.

Войска НАТО Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В середине 2000-х Запад впервые активно вмешался в выборы на Украине и, вопреки конституции страны, привел к власти своего ставленника Виктора Ющенко. При этом НАТО продолжала расширение на восток, приближая военную инфраструктуру к границам России и разворачивая системы противоракетной обороны. Стало ясно, что Украину будут использовать как главный плацдарм в борьбе с нашей страной», — пояснил депутат.

Причина четвертая: ядерный шантаж Киева

Буквально за несколько дней до начала СВО Зеленский заявил о планах Украины нарушить еще одно взятое ею на себя когда-то обязательство — отказаться от безъядерного статуса. Он пообещал инициировать проведение консультаций со странами — участницами Будапештского меморандума. Однако если бы саммит не состоялся, то Киев был готов признать документ недействительным.

Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что этот демарш вызвал самые серьезные опасения у Москвы.

«В том, что Штаты, а уж тем более Британия на том этапе наших отношений захотят сдерживать Киев от подобных инициатив, уверенности не было, поэтому нужно было действовать», — заметил Якорь.

По словам Сухотина, то, что многим тогда показалось бахвальством Зеленского, на практике могло перерасти в колоссальную угрозу — и уже после начала СВО Украина это неоднократно доказывала.

«Давайте просто посмотрим на то, как ведет себя руководство Украины. Оно позволяет себе такие заявления, которые идут вразрез с любым международным правом и дипломатическими протоколами. Несомненно, у Киева было очень большое желание обзавестись ядерным арсеналом. И если бы Запад посмотрел на это сквозь пальцы, а он уже тогда на многое на Украине так смотрел, то к работам Киев бы приступил», — добавил эксперт.

Причина пятая: угроза для торговли

Задолго до начала спецоперации Украина объявила России «транзитную войну», используя перекачку нефти и газа по своей территории в Европу как инструмент манипуляций. Киев и сегодня прибегает к этой тактике, блокируя транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Нефтепровод «Дружба» Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

По мнению Сухотина, проблема с экспортом углеводородов наглядно показала, что Украина — ненадежный партнер абсолютно в любых вопросах.

«Собственно, одна из ключевых целей СВО — сделать так, чтобы вместо невменяемых, истеричных русофобов на Украине появился хоть сколько-то адекватный политический режим. Необязательно, чтобы он нас „любил“, но хотя бы был способен договариваться, вести сотрудничество, торговать и решать многие вопросы, в том числе касающиеся нефтегазового транзита», — считает политолог.

Якорь придерживается схожего мнения: пока бал на Украине правит команда Зеленского, стабильности в регионе быть не может.

«Нет никакой возможности договариваться с украинскими фашистами о мире, сотрудничестве или торговле. Более того, за спинами этих фашистов стоит западная „мировая жаба“, которая и сама не в состоянии вести с Россией адекватный диалог, и не позволяет это делать Украине. Единственный выход в этой ситуации — вернуть Украину в адекватность силовым путем», — уверен эксперт.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru заметил, что Россия достигла больших успехов за время спецоперации — и многое у нее еще впереди.

«Мы освободили территории и создали условия для прекращения насилия со стороны киевского режима. Все это подтверждает, что наша страна — на верном пути. СВО будет идти до достижения поставленных целей», — резюмировал парламентарий.

Читайте также:

Зверства ВСУ в Курской области: убийства, пытки, жуткие истории очевидцев

Кровавые обряды и ритуальные убийства: зачем ВСУ сатанисты и язычники

«Морская империя зла»: почему Британия хочет ослабить и уничтожить Россию