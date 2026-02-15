Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 18:46

Украину уличили в блокировке поставок нефти в Венгрию

Сийярто заявил, что Украина блокирует поставки нефти из России в Венгрию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина препятствует поставкам российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, недавние удары не нанесли вреда нефтепроводу, передает Kossuth.

Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе, — прокомментировал Сийярто.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Венгрия и Словакия не планируют прекращать импорт российского газа и нефти, закупая лишь небольшие объемы американских энергоносителей для демонстрации политической лояльности. Эти страны, по его словам, критически зависят от российских углеводородов и вряд ли будут использовать американский газ внутри страны — например, MOL может перепродать его в Европе.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Индия взяла на себя обязательство прекратить все покупки нефти у России. Это решение было принято в результате переговоров с представителями Нью-Дели.

