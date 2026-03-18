В МАГАТЭ раскрыли детали атаки на иранскую АЭС МАГАТЭ заявило об уничтожении объекта вблизи АЭС «Бушер»

В результате удара по территории иранской АЭС «Бушер» было разрушено сооружение, находившееся в 350 метрах от реактора станции, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X. Обстрел произошел 17 марта.

Сооружение, расположенное в 350 метрах от реактора АЭС «Бушер», было поражено и уничтожено, — говорится в посте.

Ранее доктор технических наук, профессор член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов заявил, что удары по атомной электростанции «Бушер» могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. По его словам, опреснительные установки не способны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы.

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что удары по АЭС могут привести к радиационному загрязнению Ормузского пролива. По его словам, в таком случае судоходство в регионе окончательно встанет, а цены на нефть могут оказаться выше $200 (более 16,7 тыс. рублей) за баррель.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что атака на «Бушер» может привести к плачевным последствиям для всего Ближнего Востока. По его словам, нападения на такие объекты всегда сопряжены с риском возникновения гуманитарных катастроф.