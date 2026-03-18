18 марта 2026 в 20:02

В МАГАТЭ раскрыли детали атаки на иранскую АЭС

МАГАТЭ заявило об уничтожении объекта вблизи АЭС «Бушер»

В результате удара по территории иранской АЭС «Бушер» было разрушено сооружение, находившееся в 350 метрах от реактора станции, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X. Обстрел произошел 17 марта.

Ранее доктор технических наук, профессор член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов заявил, что удары по атомной электростанции «Бушер» могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. По его словам, опреснительные установки не способны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы.

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что удары по АЭС могут привести к радиационному загрязнению Ормузского пролива. По его словам, в таком случае судоходство в регионе окончательно встанет, а цены на нефть могут оказаться выше $200 (более 16,7 тыс. рублей) за баррель.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что атака на «Бушер» может привести к плачевным последствиям для всего Ближнего Востока. По его словам, нападения на такие объекты всегда сопряжены с риском возникновения гуманитарных катастроф.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о пожаре в здании напротив Госдумы
Выяснилось, почему ЦБ может сохранить ключевую ставку на том же уровне
«За последние 40 лет»: Новак назвал особенность энергокризиса в мире
Смолов будет просить освобождения от уголовной ответственности за драку
В МАГАТЭ раскрыли детали атаки на иранскую АЭС
Бомбежка АЭС в Иране, фигуристы уходят от Плющенко: что будет дальше
Ближний Восток может остаться без питьевой воды из-за ударов по АЭС «Бушер»
Чуть не устроили новый Чернобыль. США атаковали АЭС «Бушер»: что известно
Минэнерго раскрыло, что творится на топливном рынке России
Здание напротив Госдумы загорелось
«Жужжалка» передала свежее послание
«Мы бы отговорили»: Мерц пожаловался на равнодушие США по Ирану
Назван иностранный чемпионат, где Батраков мог бы стать звездой
Камера ПДД перепутала водителя с пешеходом
Родителей-извергов арестовали за наказание острым соусом
«Бравирует»: онколог объяснил, почему Лерчек не «тошнит» после химиотерапии
Винт лодки разорвал грудь туристки
Минобороны: в российских войсках появился центр оценки эффективности БПЛА
Отельная ванная дома: какие текстильные детали создают этот эффект
Гроссмейстер веско высказался о травле российских паралимпийцев
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

