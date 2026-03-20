20 марта 2026 в 11:05

Судьба преподнесла американцу страшный подарок на день рождения

Metropoles: у жителя США диагностировали рак груди в день рождения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американцу Джейкобу Джонсону в день 53-летия диагностировали злокачественную опухоль молочной железы, сообщило издание Metropoles. Отмечается, что данный вид рака традиционно ассоциируется с женщинами.

Пациент на протяжении многих лет знал о наличии у себя генетической мутации, которая значительно повышает предрасположенность к развитию онкологических заболеваний молочной железы. Именно благодаря тому, что мужчина ответственно подходил к своему здоровью и регулярно проходил плановые обследования, медикам удалось выявить новообразование на ранней стадии. Судьбоносная диагностика произошла именно в тот день, когда Джонсону исполнилось 53 года.

Врачи подчеркнули, что если бы пациент обратился за обследованием всего на пару месяцев позже, прогноз мог бы оказаться гораздо менее благоприятным. Сейчас американец проходит курс лечения в виде химиотерапии.

Ранее онколог Руслан Басанов рассказал, что кровоточивость слизистой рта, нарушение чувствительности, онемение губ или языка и изменение структуры тканей могут указывать на рак. Белые или красные пятна в этой области — тоже веский повод насторожиться.

