Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО Baza: штрафы для водителей без ОСАГО могут дать бюджету до 3,2 млрд руб. в день

Российский бюджет может ежедневно пополняться на сумму до 3,2 млрд рублей благодаря автомобилистам без полиса ОСАГО, пишет Telegram-канал Baza. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили каналу, что 7–10% автовладельцев из 40 млн ездят без данного документа. Это от 2,8 до 4 млн человек.

В организации уточнили, что не все из них активные водители — у некоторых машины стоят в гаражах, а в семьях с двумя авто часто эксплуатируется только одна. Авторы канала подсчитали, что если бы все нарушители в один день попали в объективы камер, бюджет получил бы до 3,2 млрд рублей. Однако реальная сумма будет меньше — от 100 до 320 млн в день.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что изменения повысят безопасность на дорогах. По его мнению, когда все водители обзаведутся полисами, они перестанут опасаться, что после аварии придется судиться с виновником за компенсацию.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому штраф на 800 рублей за управление транспортом без полиса ОСАГО будет выписываться только раз в сутки. Решение касается всех видов фиксации нарушений.