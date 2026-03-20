Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО

Baza: штрафы для водителей без ОСАГО могут дать бюджету до 3,2 млрд руб. в день

Российский бюджет может ежедневно пополняться на сумму до 3,2 млрд рублей благодаря автомобилистам без полиса ОСАГО, пишет Telegram-канал Baza. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили каналу, что 7–10% автовладельцев из 40 млн ездят без данного документа. Это от 2,8 до 4 млн человек.

В организации уточнили, что не все из них активные водители — у некоторых машины стоят в гаражах, а в семьях с двумя авто часто эксплуатируется только одна. Авторы канала подсчитали, что если бы все нарушители в один день попали в объективы камер, бюджет получил бы до 3,2 млрд рублей. Однако реальная сумма будет меньше — от 100 до 320 млн в день.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что изменения повысят безопасность на дорогах. По его мнению, когда все водители обзаведутся полисами, они перестанут опасаться, что после аварии придется судиться с виновником за компенсацию.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому штраф на 800 рублей за управление транспортом без полиса ОСАГО будет выписываться только раз в сутки. Решение касается всех видов фиксации нарушений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек погибли за сутки после выхода на лед в российском регионе
Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России
Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США
Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном
В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу
Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта
Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году
Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель
«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал
Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян
Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы
Эксперт назвал год, до которого Киев собирается воевать против России
Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет
США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью
Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури
Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие
Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году
Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана
Диктор Березин трогательно высказался о смерти жены Басилашвили
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

