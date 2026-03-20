20 марта 2026 в 12:47

Подросток пострадал после конфликта с семейной парой в томском бассейне

В Томске супруги избили подростка в бассейне, сообщили в СУ СКР по Томской области. Несовершеннолетний получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

Инцидент произошел 16 декабря 2025 года в одном из городских бассейнов. По предварительным данным, между семейной парой и подростком возник конфликт в тамбуре учреждения.

В ходе ссоры мужчина и женщина применили к подростку физическую силу, причинив ему телесные повреждения, а также умышленно повредили его имущество, — говорится в сообщении.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 21-летнего молодого человека обвинили в хулиганстве с применением оружия. Он также стал фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества. Инцидент произошел в автобусе, где обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на водителя. В результате нарушители повредили автобус и угрожали другому мужчине в торговом павильоне.

До этого в Нижнем Новгороде суд признал виновным и арестовал местного жителя, напавшего на водителя автобуса. Фигурант дела, будучи в нетрезвом виде, ударил работника по лицу. Затем, выйдя на улицу, злоумышленник стал бить ножом по корпусу транспорта, повредив стекло.

