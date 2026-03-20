Подросток пострадал после конфликта с семейной парой в томском бассейне

В Томске супруги избили подростка в бассейне, сообщили в СУ СКР по Томской области. Несовершеннолетний получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

Инцидент произошел 16 декабря 2025 года в одном из городских бассейнов. По предварительным данным, между семейной парой и подростком возник конфликт в тамбуре учреждения.

В ходе ссоры мужчина и женщина применили к подростку физическую силу, причинив ему телесные повреждения, а также умышленно повредили его имущество, — говорится в сообщении.

