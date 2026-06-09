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09 июня 2026 в 16:06

В деле об убийстве футболиста Ерошевича появились новые детали

Двое обвиняемых в избиении до смерти футболиста Ерошевича признали вину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Двое приезжих, которые обвиняются в избиении до смерти футболиста Арсения Ерошевича в подмосковном Щелково, Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров признали вину, сообщил один из участников процесса. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью спортсмена.

Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров признали вину в причинении тяжкого вреда здоровью Ерошевича, которое повлекло его смерть, — отметил он.

Инцидент произошел 17 августа 2025 года. По версии следствия, двое обвиняемых спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми на парковке около бара. Среди них был Ерошевич. Футболиста после избиения госпитализировали. Однако спортсмен умер спустя несколько дней. Второму пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что четверых фигурантов дела об избиении до смерти футболиста задержали. Пятый участник конфликта сумел скрыться.

До этого в Краснодарском краевом суде с участием присяжных рассматривалось уголовное дело в отношении Эльмина Мамедова, которого обвиняли в убийстве двух человек, покушении на жизнь еще двоих, а также в незаконном обороте оружия и хулиганстве. Присяжные единогласно признали его виновным по всем предъявленным пунктам.

Общество
Щелково
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