День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 11:06

Присяжные решат судьбу дела о гибели молодого футболиста

Дело о гибели футболиста Ерошевича в драке будет рассмотрено с присяжными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дело о драке в Подмосковье, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, будет рассматриваться судом присяжных, сообщил РИА Новости один из участников судебного разбирательства. В конце февраля материалы дела поступили в подмосковный суд. Фигурантами проходят четверо иностранных граждан.

Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор, — заявил участник процесса.

Инцидент произошел в городе Щелково еще 17 августа 2025 года. На парковке возле бара двое обвиняемых инициировали ссору с двумя молодыми людьми, в числе которых находился Ерошевич. Вскоре к ним присоединились еще трое мужчин, после чего началась потасовка.

Спортсмен после удара в челюсть упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание. Нападавшие продолжали его избивать до тех пор, пока их не остановили свидетели происшествия. Футболист получил множественные травмы и спустя несколько дней скончался в больнице. Четверых злоумышленников задержали. Пятый участник сумел скрыться.

Ранее в Краснодарском краевом суде с участием присяжных рассматривалось уголовное дело в отношении Эльмина Мамедова, которого обвиняли в убийстве двух человек, покушении на жизнь еще двоих, а также в незаконном обороте оружия и хулиганстве. Присяжные единогласно признали его виновным по всем предъявленным пунктам.

Россия
суды
футболисты
уголовные дела
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.