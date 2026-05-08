Присяжные решат судьбу дела о гибели молодого футболиста Дело о гибели футболиста Ерошевича в драке будет рассмотрено с присяжными

Дело о драке в Подмосковье, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, будет рассматриваться судом присяжных, сообщил РИА Новости один из участников судебного разбирательства. В конце февраля материалы дела поступили в подмосковный суд. Фигурантами проходят четверо иностранных граждан.

Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор, — заявил участник процесса.

Инцидент произошел в городе Щелково еще 17 августа 2025 года. На парковке возле бара двое обвиняемых инициировали ссору с двумя молодыми людьми, в числе которых находился Ерошевич. Вскоре к ним присоединились еще трое мужчин, после чего началась потасовка.

Спортсмен после удара в челюсть упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание. Нападавшие продолжали его избивать до тех пор, пока их не остановили свидетели происшествия. Футболист получил множественные травмы и спустя несколько дней скончался в больнице. Четверых злоумышленников задержали. Пятый участник сумел скрыться.

Ранее в Краснодарском краевом суде с участием присяжных рассматривалось уголовное дело в отношении Эльмина Мамедова, которого обвиняли в убийстве двух человек, покушении на жизнь еще двоих, а также в незаконном обороте оружия и хулиганстве. Присяжные единогласно признали его виновным по всем предъявленным пунктам.