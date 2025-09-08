Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 15:42

Присяжные вынесли вердикт участнику перестрелки на парковке в Новороссийске

Присяжные признали виновным Мамедова, убившего двух мужчин в Новороссийске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Краснодарский краевой суд с участием присяжных рассматривает уголовное дело против Эльмина Мамедова, обвиняемого в убийстве двух человек, покушении на убийство еще двоих, незаконном обороте оружия и хулиганстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Присяжные единогласно признали его виновным по всем пунктам обвинения.

В ночь с 8 на 9 августа 2023 года Мамедов вместе со знакомыми, вооружившись самодельным пистолетом, переделанным из сигнального в боевой, прибыл на парковку у магазина «Универсам» в селе Васильевка Новороссийска, — говорится в сообщении.

На парковке между компаниями вспыхнул конфликт, во время которого Мамедов сделал не менее 10 выстрелов и скрылся. Двое мужчин от полученных ранений умерли в больнице, еще двоих удалось спасти.

Ранее в эквадорском кантоне Плайяс группа вооруженных людей ворвалась в бильярдный клуб и открыла огонь. Преступники застрелили 10 человек. По версии полиции, причиной стала разборка между бандами, но среди погибших оказался и учитель по футболу. Очевидцы рассказали, что стрельба длилась около минуты.

Новороссийск
присяжные
суды
аресты
перестрелка
