Присяжные вынесли вердикт участнику перестрелки на парковке в Новороссийске

Краснодарский краевой суд с участием присяжных рассматривает уголовное дело против Эльмина Мамедова, обвиняемого в убийстве двух человек, покушении на убийство еще двоих, незаконном обороте оружия и хулиганстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Присяжные единогласно признали его виновным по всем пунктам обвинения.

В ночь с 8 на 9 августа 2023 года Мамедов вместе со знакомыми, вооружившись самодельным пистолетом, переделанным из сигнального в боевой, прибыл на парковку у магазина «Универсам» в селе Васильевка Новороссийска, — говорится в сообщении.

На парковке между компаниями вспыхнул конфликт, во время которого Мамедов сделал не менее 10 выстрелов и скрылся. Двое мужчин от полученных ранений умерли в больнице, еще двоих удалось спасти.

