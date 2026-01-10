Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 15:00

Обладатель «Эмми» попал в скандал с сексуальным насилием над ребенком

Актера Басфилда обвинили в сексуальном насилии над ребенком

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Американские власти выдали ордер на арест режиссера и обладателя премии «Эмми» Тимоти Басфилда на фоне обвинений в сексуальном насилии над ребенком, передает AP News. Несовершеннолетний сообщал о непристойных прикосновениях со стороны знаменитости.

По версии следствия эпизоды насилия могли произойти на съемочной площадке телесериала «Уборщица», где Басфилд выступал в качестве актера и режиссера. По словам ребенка, первый инцидент произошел в восьмилетнем возрасте — тогда звезда якобы прикоснулась к нему три-четыре раза. Еще один эпизод зафиксировали в восемь лет — несовершеннолетний заявил о пяти-шести касаниях.

По словам матери, жестокое обращение имело место быть в период с ноября 2022 года по весну 2024 года. Согласно ордеру на арест, Басфилду предъявили обвинение по двум пунктам, в том числе речь идет о совершении преступных действий сексуального характера над ребенком.

Ранее в Австралии была арестована 33-летняя учительница музыки Наоми Текеа Крейг по обвинению в растлении несовершеннолетнего ученика. Предполагаемые преступления совершались в городе Мандура с 2024 по 2025 год, когда женщина работала в частной школе.

