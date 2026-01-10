Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 19:14

Бывшего челябинского депутата задержали за взятку

ФСБ задержала челябинского экс-депутата Сарсенбаева за взятку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания региона Ерика Сарсенбаева, сообщили ТАСС в спецслужбе. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

Сотрудниками УФСБ России в рамках расследования дела о даче взятки в особо крупном размере задержан гражданин Сарсенбаев. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — добавил собеседник агентства.

Следствие установило, что денежные средства передавались руководству одного из предприятий, однако название компании и сумма вознаграждения пока не разглашаются. Известно, что Сарсенбаев являлся депутатом пятого созыва и работал в составе комитета по строительной политике.

Ранее сообщалось, что бывшую начальницу Управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову повторно признали виновной в получении взятки в размере 5,45 млн рублей. Несмотря на апелляцию и попытки оспорить обвинения, суд вновь назначил ей шесть лет колонии общего режима.

