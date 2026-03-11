Водитель на BMW устроил смертельное ДТП с участием трактора В Челябинской области водитель въехал в трактор и убил человека

В Магнитогорске произошло смертельное ДТП по вине водителя без прав, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент случился на улице Заготовительной. Водитель BMW 525, не имея водительского удостоверения, на высокой скорости протаранил трактор «Беларус» с прицепом. Удар был такой силы, что один из находившихся в иномарке людей погиб мгновенно.

Последствия столкновения оказались трагическими для четырех человек: 19-летний пассажир скончался на месте до приезда медиков, а 16-летняя девушка была экстренно госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой. Сам виновник аварии и еще один его пассажир также получили различные ранения и были доставлены в больницу. По данным региональной Госавтоинспекции, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

