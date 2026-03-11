Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Водитель на BMW устроил смертельное ДТП с участием трактора

В Челябинской области водитель въехал в трактор и убил человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Магнитогорске произошло смертельное ДТП по вине водителя без прав, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент случился на улице Заготовительной. Водитель BMW 525, не имея водительского удостоверения, на высокой скорости протаранил трактор «Беларус» с прицепом. Удар был такой силы, что один из находившихся в иномарке людей погиб мгновенно.

Последствия столкновения оказались трагическими для четырех человек: 19-летний пассажир скончался на месте до приезда медиков, а 16-летняя девушка была экстренно госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой. Сам виновник аварии и еще один его пассажир также получили различные ранения и были доставлены в больницу. По данным региональной Госавтоинспекции, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Ранее три человека стали жертвами ДТП с участием двух автомобилей и лошади в Тыве. Еще шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Elysion совершил наезд на лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder.

