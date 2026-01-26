Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:00

Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге 20-летний водитель Renault Logan погиб при столкновении с Lexus, за рулем которого был 43-летний мужчина, пишет Neva.today со ссылкой на МВД России. Смертельное ДТП произошло ночью на Выборгском шоссе недалеко от дома № 447.

По данным правоохранителей, молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другую иномарку. Водитель Renault Logan погиб на месте от полученных травм, а второго участника ДТП госпитализировали в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Краснодарском крае произошло массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей. Авария на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа затруднила движение транспорта.

