Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге

В Санкт-Петербурге 20-летний водитель Renault Logan погиб при столкновении с Lexus, за рулем которого был 43-летний мужчина, пишет Neva.today со ссылкой на МВД России. Смертельное ДТП произошло ночью на Выборгском шоссе недалеко от дома № 447.

По данным правоохранителей, молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другую иномарку. Водитель Renault Logan погиб на месте от полученных травм, а второго участника ДТП госпитализировали в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

