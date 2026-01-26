Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:12

Массовое ДТП произошло на Кубани

ГАИ Кубани: 20 автомашин попали в ДТП на трассе «Дон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием порядка 20 автомобилей произошло на Кубани, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. Отмечается, что на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа, на месте аварий затруднено движение транспорта.

На автодороге М-4 «Дон» со стороны п. Джубга в сторону Краснодара произошло порядка восьми столкновений, в которых механические повреждения получили порядка 20 транспортных средств, — говорится в сообщении.

До этого четыре человека погибли при массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей на трассе в Чистопольском районе Татарстана. Инцидент произошел на платном участке автодороги Казань — Альметьевск (27-й километр участка Шали — Бавлы). Еще несколько человек получили травмы.

Ранее пресс-служба ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» сообщила о смертельном ДТП в Волховском районе. На трассе столкнулись легковой автомобиль «Киа-Спектра» и грузовик КамАЗ, в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли.

ДТП
Краснодарский край
ГАИ
автомобили
