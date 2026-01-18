Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 19:32

Два человека погибли в страшном ДТП под Петербургом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Волховском районе Ленинградской области на трассе произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба». Столкнулись легковой автомобиль «Киа-Спектра» и грузовик КамАЗ. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир погибли.

Инцидент произошел на 130-м километре трассы. Водитель большегруза получил травмы, но отказался от госпитализации. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают оперативные службы.

Ранее в Локнянском районе Псковской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии погибли все четверо пассажиров машины.

До этого в Саратове водитель BMW X5 врезался в цветочный магазин. ДТП произошло в ночь на 11 января на крутом повороте на улице С. С. Бирюзова. Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина протаранила одну из стен здания, которая разрушилась. В аварии пострадал один человек, находившийся в машине, его с травмами доставили в больницу.

Ленинградская область
ДТП
происшествия
аварии
