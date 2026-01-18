Два человека погибли в страшном ДТП под Петербургом

Два человека погибли в страшном ДТП под Петербургом Два человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Ленобласти

В Волховском районе Ленинградской области на трассе произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба». Столкнулись легковой автомобиль «Киа-Спектра» и грузовик КамАЗ. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир погибли.

Инцидент произошел на 130-м километре трассы. Водитель большегруза получил травмы, но отказался от госпитализации. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают оперативные службы.

