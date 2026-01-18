Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе

В Локнянском районе Псковской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом, сообщает Telegram-канал «112». В результате аварии погибли все четверо пассажиров машины.

Автомобиль «Рено-Логан» выехал на пути в момент следования грузового состава из Пскова в Великие Луки, в который входило 114 вагонов. Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

Ранее автобус протаранил двухэтажный жилой дом в Великом Новгороде. Водителя с травмами доставили в больницу, трое пассажиров не пострадали. До столкновения со зданием 59-летний водитель наехал на фонарный столб.

До этого в Саратове водитель BMW X5 врезался в цветочный магазин. ДТП произошло в ночь на 11 января на крутом повороте на улице С. С. Бирюзова. Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина протаранила одну из стен здания, которая разрушилась. В аварии пострадал один человек, находившийся в машине, его с травмами доставили в больницу.