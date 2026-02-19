Атака ВСУ на Псковскую область ночью 19 февраля: пожар на нефтебазе, детали

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Псковскую область в ночь на четверг, 19 февраля. Что об этом известно, есть ли разрушения и пострадавшие?

Что известно об атаке на Псковскую область ночью 19 февраля

БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, оперативные службы работают в экстренном режиме.

«Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении!» — написал Ведерников.

Позднее он заявил, что в Псковской области в результате атаки беспилотников ВСУ начался пожар на Великолукской нефтебазе. Загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами.

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами. Все экстренные службы и наша дружина на месте», — написал Ведерников.

Экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА, развернута оперативная группа, сообщил губернатор. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Также временные ограничение были введены в аэропорту Пскова, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорилось в заявлении.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ ночью 19 февраля

Несколько БПЛА уничтожено в Киришском районе Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Киришском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Отражение атаки продолжается», — написал он.

Кроме того, ВСУ массированно атаковали ракетами энергетические объекты Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, они получили большие повреждения, аварийные бригады приступили к восстановлению.

«Есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся», — написал глава региона.

Также в Шебекинском округе в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Мешковое.

«Двоих мужчин доставили в Большетроицкую районную больницу. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Второй пострадавший, предварительно, получил осколочные ранения лица», — написал Гладков.

После оказания первой помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу. В результате атаки транспортное средство получило повреждения.

Помимо этого, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, операция проводилась в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

