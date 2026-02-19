Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 01:54

Удар беспилотников привел к возгоранию нефтебазы в Псковской области

Ведерников: резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Псковской области в результате атаки беспилотников ВСУ начался пожар на Великолукской нефтебазе, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в MAX. Он уточнил, что загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами.

В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами. Все экстренные службы и наша дружина на месте, — написал Ведерников.

На месте происшествия работают все оперативные службы и добровольческая дружина. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что атакам дронов подвергся поселок Волна, где после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на заводе, расположенном в южной части Волгограда. Пожар стал результатом атаки беспилотников ВСУ. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

Нефтебазы
БПЛА
пожары
Псковская область
