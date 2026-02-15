Раскрыто состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на Кубань Пострадавшие в результате атаки на Кубани находятся в среднем состоянии

Пострадавшие во время атаки украинских дронов на Краснодарский край находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в оперативном штабе региона. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пострадавшим в поселке Волна в результате ночной атаки БПЛА оказывают медицинскую помощь. По информации краевого министерства здравоохранения, состояние раненых — средней степени тяжести, — сказано в сообщении.

Ранее о пострадавших рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в Волне сложилась самая непростая ситуация: повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

До этого стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Кроме того ракетный удар по Белгороду унес жизни двух человек, еще пятеро получили ранения. Повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах, четыре автомобиля, а также коммерческий объект. На месте работали оперативные службы, ведется подомовый обход для уточнения ущерба.