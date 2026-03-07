Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 14:22

Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике

Автомобиль взорвался в Стаханове ЛНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Стаханове Луганской Народной Республики взорвалась машина, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники среди экстренных служб. В результате пострадал один человек.

В Стаханове ночью взорвалась машина. Предварительно, госпитализирован один пострадавший. Пока причина взрывы уточняется, — сообщил собеседник агентства.

Ранее трое жителей Башкирии погибли при пожаре в жилом доме на улице Пушкина в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района. Трагический инцидент произошел вечером 6 марта.

До этого в Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой. Огонь распространился на территории площадью 1 тыс. квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Пожарным удалось полностью потушить возгорание и спасти 15 экземпляров техники.

Также на заправке в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом два человека пострадали при возгорании автоцистерны. По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом.

ЛНР
взрывы
автомобили
пострадавшие
