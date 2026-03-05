Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 12:26

Пожилая россиянка умерла в больнице от полученных при атаке ВСУ ранений

Жительница ЛНР умерла после атаки украинского дрона на автомобиль в Сватово

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожилая жительница Сватово (ЛНР) умерла в больнице от полученных при ударе ВСУ по автомобилю ранений, передает пресс-служба регионального правительства. Она скончалась менее чем через час после госпитализации.

Женщина погибла от удара дроном ВСУ по гражданскому автомобилю в Сватово. Вражеский БПЛА атаковал машину в черте города у отделения пенсионного фонда. 71-летнюю женщину, получившую тяжелые травмы, экстренно госпитализировали, — сказано в сообщении.

Утром 5 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

Также стало известно, что трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на город. Как уточнили в пресс-службе главы региона, в период с 21:00 до 23:59 4 марта было уничтожено пять БПЛА, еще 33 беспилотных летательных аппарата сбили с 00:00 до 08:00 5 марта.

ЛНР
жертвы
автомобили
россиянки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна проблема поставила под угрозу переговоры по Украине
Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон тайно сняли в бикини
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.