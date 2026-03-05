Пожилая россиянка умерла в больнице от полученных при атаке ВСУ ранений

Пожилая россиянка умерла в больнице от полученных при атаке ВСУ ранений Жительница ЛНР умерла после атаки украинского дрона на автомобиль в Сватово

Пожилая жительница Сватово (ЛНР) умерла в больнице от полученных при ударе ВСУ по автомобилю ранений, передает пресс-служба регионального правительства. Она скончалась менее чем через час после госпитализации.

Женщина погибла от удара дроном ВСУ по гражданскому автомобилю в Сватово. Вражеский БПЛА атаковал машину в черте города у отделения пенсионного фонда. 71-летнюю женщину, получившую тяжелые травмы, экстренно госпитализировали, — сказано в сообщении.

Утром 5 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

Также стало известно, что трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на город. Как уточнили в пресс-службе главы региона, в период с 21:00 до 23:59 4 марта было уничтожено пять БПЛА, еще 33 беспилотных летательных аппарата сбили с 00:00 до 08:00 5 марта.