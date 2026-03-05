Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:04

«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе

Блогер Погребняк: мошенники пытались устроить автоподставу

Мария Погребняк Мария Погребняк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогера бывшую жену российского футболиста Павла Погребняка Марию Погребняк пытались обмануть мошенники, сообщает 360.ru. Девушка столкнулась с автоподставой — к машине подбежал мужчина, бросил зажигалку, начал кричать и пытался вызвать скорую.

Вчера был ужасный день. Нервы мне потрепали, — рассказала Погребняк.

Очевидцы произошедшего помогли девушке вызвать полицию. «Сбитый» мужчина признался правоохранителям, что аварии не было. Погребняк отметила, что на машине не было ни одного следа, хотя автомобиль был грязный: любой контакт был бы заметен.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли обвинительный приговор участникам банды, занимавшейся автоподставами. Суммарный срок наказания для двух фигурантов составил 12 лет лишения свободы.

блогеры
мошенники
полиция
автомобили
