05 марта 2026 в 13:12

Политолог ответил, что могло сохранить дух Анкориджа

Политолог Минченко: дух Анкориджа могли сохранить соглашения США и России

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Global Look Press
Дух договоренностей, достигнутых между Россией и США в Анкоридже, могли бы сохранить только реально подписанные соглашения двух государств, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, главная сложность заключается в том, что предварительные обсуждения не вылились в конкретные решения.

Из школьного курса физики известно, что газообразные соединения очень неустойчивы. И если их не перевести в какое-то иное качество, жидкое или твердое, то надеяться на то, что они будут стабильны, достаточно наивно. Тем более, я так понимаю, дух Анкориджа как-то был еще и территориально локализован. Поэтому если соглашения и обсуждения не претворяются в какое-то конкретное действие или шаг, то с этим всегда есть проблемы. Я думаю, что главная сложность — это то, что предварительные обсуждения в Анкоридже ни во что не вылились, — пояснил Минченко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым на Аляске пониманиям. Также он отметил, что Запад действует на Ближнем Востоке по принципу «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».

