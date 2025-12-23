Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:05

Страховщик внедрился в банду автоподставщиков и вывел их на чистую воду

В Подмосковье автоподставщики получили 12 лет колонии на двоих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Подмосковье вынесли обвинительный приговор участникам банды, занимавшейся автоподставами, пишет Telegram-канал Baza. Суммарный срок наказания для двух фигурантов составил 12 лет лишения свободы. Общий ущерб от противоправных действий превысил 3,4 млн рублей.

Как установило следствие, мошенники подделывали документы, умышленно повреждали автомобили, меняли детали и регистрационные номера, а также инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Затем документы по фиктивным ДТП направлялись в страховую компанию.

Задержать преступников удалось при содействии сотрудника одной из таких фирм. Он обратил внимание на несоответствия в документах, установил участников мошеннической схемы, внедрился в их банду и на протяжении нескольких месяцев действовал под прикрытием.

Андреев А. признан виновным по 65 эпизодам и приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей. Морозов П. осужден за 49 преступлений и получил пять лет колонии и штраф 350 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области попал в ДТП 73 раза за год. размер страховых выплат достиг 22 млн рублей. Страховщик обратился в полицию с заявлением о возможном мошенничестве и инсценировке аварий.

страховщики
аварии
ДТП
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.