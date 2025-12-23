Страховщик внедрился в банду автоподставщиков и вывел их на чистую воду

Страховщик внедрился в банду автоподставщиков и вывел их на чистую воду В Подмосковье автоподставщики получили 12 лет колонии на двоих

В Подмосковье вынесли обвинительный приговор участникам банды, занимавшейся автоподставами, пишет Telegram-канал Baza. Суммарный срок наказания для двух фигурантов составил 12 лет лишения свободы. Общий ущерб от противоправных действий превысил 3,4 млн рублей.

Как установило следствие, мошенники подделывали документы, умышленно повреждали автомобили, меняли детали и регистрационные номера, а также инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Затем документы по фиктивным ДТП направлялись в страховую компанию.

Задержать преступников удалось при содействии сотрудника одной из таких фирм. Он обратил внимание на несоответствия в документах, установил участников мошеннической схемы, внедрился в их банду и на протяжении нескольких месяцев действовал под прикрытием.

Андреев А. признан виновным по 65 эпизодам и приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей. Морозов П. осужден за 49 преступлений и получил пять лет колонии и штраф 350 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области попал в ДТП 73 раза за год. размер страховых выплат достиг 22 млн рублей. Страховщик обратился в полицию с заявлением о возможном мошенничестве и инсценировке аварий.